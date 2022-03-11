LGS hazırlıklarını sürdüren 8.sınıf öğrencileri, sınav başvuru tarihini araştırıyor. Peki, LGS başvuruları ne zaman alınacak?

LGS 2022 başvuruları ne zaman? 2022 LGS başvuru tarihi

2022 yılında LGS, 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Son iki yıldır LGS başvuruları alınmıyor, Milli Eğitim Bakanlığı kayıtları otomatik olarak yapıyor. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılsa da herkesin sınava girmesi zorunlu değildi. 2022 yılı içinse henüz bir başvuru tarihi açıklanmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılması halinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, APara canlı yayınında nemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, LGS hakkında merak edilenlerle ilgili konuştu. Bakan Özer, LGS'de değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Bakan Özer, Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizdi.