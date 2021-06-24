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Eğitim LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde öğrenciler LGS sınavına girdiler. Sınavın tamamlanmasından sonra ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve LGS tercihlerinin başlayacağı güne çevrildi. LGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, hangi gün? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 20:33:00 -
LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran’da yapıldı. Peki 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İyi bir liseyi kazanmak için sınavda ter döken yüzbinlerce 8. sınıf öğrencisi, LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarını Haziran ayının son günü açıklayacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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