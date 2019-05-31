LGS 2019 sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

MEB 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran’da yapılacak. 2019 yerleştirme LGS 8’inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Peki sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Öğrencilere birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Öğrenciler sınava gelirken bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekler.

Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplandı ve yayımlandı. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacak. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacak.

LGS tercih yaparken yüzdelik dilimlere dikkat

Öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerildi. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacak. Öte yandan daha önce sınavla öğrenci alacak okullara ilişkin yayımlanan kılavuzda Türkiye genelinde 303’ü fen lisesi, 89’u sosyal bilimler lisesi, 228’i Anadolu lisesi, 297’si imam hatip lisesi, 26’sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacağı duyurulmuştu. Sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanı 126 bin 510 olarak belirlenmişti.