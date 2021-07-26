LGS 2. tercihler ne zaman? 2021 LGS 2. nakil yerleştirme boş kontenjanları
MEB tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan LGS sınavının birinci tercih sonuçları 26 Temmuz’da açıklandı. Birinci tercihin ardından öğrenciler ikinci tercihin ne zaman başlayacağını ve lise boş kontenjan listesine nereden bakabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? 2021 LGS 2. nakil yerleştirme boş kontenjanları nelerdir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS’de ikinci tercih işlemlerini bekliyor. İşte merak edilen haberin devamı…
LGS 2. tercihler ne zaman? 2021 LGS 2. nakil yerleştirme boş kontenjanları
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos tarihleri arasında başlayıp sonuçları 24 Ağustos tarihinde açıklanacak.
LGS Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı. Öğrenciler, kontenjan ve taban puanlara http://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlaya bilecek.