LGS 1. nakil boş kontenjanları ve taban puanlar 2021

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 LGS yerleştirme sonuçları TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilmekte. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci de başlamış oldu. Zira MEB, lise boş kontenjanları ve taban puanlarını açıkladı.

LGS 1. nakil boş kontenjanları ve taban puanlar nereden öğrenilecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı. LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

LGS nakil tercihleri ne zaman başlayacak?

Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği liseye yerleşemeyen adaylar, LGS ikinci tercihlerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı.

MEB'in resmi sayfasından açıklanan tercih zamanları şu şekilde: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021, Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021, Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021, Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LGS nakiller nasıl yapılacak?

MEB'in resmi sayfasında belirtilen "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" yer alan tarihlerde 2 dönem de gerçekleştirilecektir. Öğrenciler her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.