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Dünya LGBT'li sapkınlara Sırbistan'da gereken cevap verildi!
Dünya

LGBT'li sapkınlara Sırbistan'da gereken cevap verildi!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, her yıl başka bir Avrupa kentinde yapılan uluslararası LGBT etkinliği Europride'nin iptal edildiğini açıkladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 50 bin kişi, LGBT üyelerinin eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları Europride'a karşı tepki yürüyüşü düzenlemişti.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 16:38:00 -
LGBT'li sapkınlara Sırbistan'da gereken cevap verildi!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, her yıl başka bir Avrupa kentinde yapılan uluslararası LGBT etkinliği Europride'nin iptal edildiğini açıkladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 50 bin kişi, LGBT üyelerinin eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları Europride'a karşı tepki yürüyüşü düzenlemişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eylül ayında yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'ın iptal edildiğini söyledi.

Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Belgrad halkı LGBT'ye karşı ayaklandı

Eylül ayında Belgrad'da yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'a karşı 16 Ağustos pazar günü binlerce kişi Belgrad şehir merkezinde toplanmıştı.

Geleneksel değerlerin korunması ve toplumun cinselleştirilmesine bir son verilmesi çağrısında bulunan kalabalığı Sırp Ortodoks Kilise Piskoposu Nikanor liderlik etmişti.

Yürüyüşte en önde bulunan Nikanor, "Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

 


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