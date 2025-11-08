LGBTİ’yi değil aileyi koruyun! Bu karar homolora yarar

Batılı küresel emperyalistlerin fonladığı, Türkiye’de ise CHP ile ortağı DEM Parti ve arka bahçesi konumundaki karanlık oluşumların desteklediği LGBTİ+ ahlaksızlığını önlemeye yönelik düzenlemede geri adım iddiası “pes” dedirtti. Yakın zamanda Meclis’e sunulması beklenen 11’inci Yargı Paketi’nde yer alan ve Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışanlara hapis yolunu açarak, cinsiyet iptali yaşını 18’den 25’e çıkaran LGBTİ+’lara yönelik düzenlemenin taslaktan çıkarıldığına yönelik iddialar infiale yol açtı. Sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanan ve Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan her türlü sapkın akımlara “dur” diyecek olan düzenlemenin taslaktan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten alile STK’ları, LGBTİ+ lobisine karşı iktidarın büyük bir geri adım atmış olacağına dikkat çekti.

TASLAK HENÜZ AK PARTİ GRUBUNDA

Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 11. Yargı Paketi ile ilgili taslağın önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulmasının beklendiğini belirterek, taslağın şu anda AK Parti Grubu’nda bulunduğunu söyledi. Yüksel, LGBTİ+ ile ilgili düzenlemenin çıkarılıp çıkarılmayacağına AK Parti Grup Başkanlığı’nın karar vereceğini, taslak üzerindeki çalışmalar tamamlanıp yasa taslağı TBMM Başkanlığı’na sunulduktan sonra Adalet Komisyonu’na havale edileceğini ifade etti.

BAKAN TUNÇ İMA ETMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, LGBTİ+ ile ilgili düzenlemenin 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldığının işaretini, AK Parti’nin çarşamba günkü Meclis grup toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada vermişti. Tunç, şunları kaydetmişti: “11. paket kapsamlı bir paket. 12. Yargı Paketi de hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik. Aile hukuku ile ilgili çalışmalar bir sonraki paketlerin konusu olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bunun içerisinde boşanma davaları da var. Özellikle uzun süren davaların ortadan kaldırılmasına, bu süreçlerde kadınların, çocukların yıpranmamasına yönelik, daha adil sonuçlara varma açısından teknik çalışmalar devam ediyor. Milletvekillerinin takdirlerine arz edeceğiz.”

AİLEYİ YOK EDEN TERÖR ÖRGÜTÜ

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı M. Ömer Mican, tepkisi şöyle aktardı: “LGBT propaganda ve dayatması milli güvenlik sorunu haline geldi. Haliyle bunu devlet de gördü ve harekete geçti diye çok sevindik. Biz de 150 bin ıslak imza toplayıp, TBMM’ye verdik. Tamam denildi. Rusya’da LGBT propaganda ve dayatması cezai müeyyide kapsamına alındı. Macaristan’da keza aynı şekilde. Kaldı ki Türkiye İslam toprakları. Bu illet nesillerimizi ifsat ediyor, bozuyor. LGBT okullara inmiş. Şu anda üniversitelerde bir sürü LGBTİ kulüpleri var. Dernekleri var. Aleni şekilde eşcinsellik propagandası yapıyor. Bu sapkınlıkların ülkemize verdiği zarar PKK terör örgütünden aşağı değil. Bu nedenle düzenleme konusunda geri adım çok üzücü. Üstelik Aile Yılı’nda. Cumhurbaşkanımız ‘10 yıl sürecek Aile Yılı’ dedi. Ama evliliklerin önü tıkanıyor. Gerçekten çok üzücü. İnşallah 11. yargı paketinin içerisine bu LGBT ile ilgili yaptırım öngören maddeyi tekrar koyarlar diye ümit ediyoruz.”

BU BİR SOYKIRIM PROJESİ

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça da şunları dile getirdi: “Türkiye’de 70’lerden beri süregelen bir aile yıkım projesi var. Zinanın serbest bırakılması, LGBT, 6280 dayatmaları. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı ama hâlâ o yasalar kemikleşmiş bir şekilde duruyor. 6284 Sayılı Yasada kadının tek taraflı yalan yanlış gözetilmeden tek bir sözlü beyanıyla erkeği evden uzaklaştırma. Bunların hepsi, tümü bir bütün olarak Müslüman Türk aile yapısının yok edilmesine yol açıyor. Bu bir proje. Hepsi bir bütün olarak soykırım projesi. Aile yıkım projesi. Hepsi birbirine bağlı. Yani komple bir çekidüzen verilmeli tüm yasalara. LGBTİ+ ile ilgili düzenlemenin yargı paketine girdiğini duyduk. Ama düzenlemenin geri çekilmesi çok üzüntü verici. Artık yani gençler evlilikten soğudu, çocuklar sapkınlığa özendiriliyor. Okullara kadar indi LGBTİ+ sapkınlıklarının özendirilmesi. Yani bunlara devletin bir ‘dur’ demesi lazım. Feministler, LGBTİ+ sapkınlığını yaymak isteyen kuruluşlar korkunç bir şekilde baskı yapıyorlar topluma ve hükümete. Devletin uyanması lazım artık. Nüfusumuz azalıyor. Boşanmalar patladı. Erkekleri mahvediyorlar. Bu nedenle meselenin komisyonların inisiyatifine bırakılmadan hükümetin ve Meclis’in gereken adımları atmasını bekliyoruz.”

Kaynak: Yeniakit