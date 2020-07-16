LGBTİ’li sapkınlardan peygamber efendimize büyük saygısızlık

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kendi hastalıklı düşüncelerini insanlara empoze etmek için her türlü yola başvuran LGBTİ’li sapkınlar bu sefer de Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve İslam’a saldırdı. Türkiye LGBTİ Birliği adlı illegal sitenin sosyal medya hesabından paylaşılan çirkin karikatüre tepki gösteren kamuoyu “LGBTİ’li sapkın dernekler acilen kapatılsın” çağrısı yaptı.

Acilen iptal edilmeli

Bu kendini bilmez sapkınların hiç kimsenin değerlerine ve inançlarına saygı göstermediği söyleyen DİN-BİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Bu tür kuruluşlar hadsizliklerini, pişkinliklerini ve güçlerini ‘İstanbul Sözleşmesi’nden alıyor. Bugüne kadar yapılan herşeyi sineye çektik ancak Peygamber Efendimize karşı yapılan bu saldırı sonra acilen bu sözleşme iptal edilmelidir. Allah inanmayı insanların tercihine bırakmıştır. İnanmayı tercih edenler ve etmeyenler arasından bir denge unsuru vardır. Bu denge kimine göre kanunlar ile sağlanır, kimine göre din ile sağlanır. Bizim ülkemizde daha çok kanunlar ile bu durum korunmaya çalışıyor. ‘İstanbul Sözleşmesi’ denilen bir anlaşma ile bu tür derneklerin önü açıldı. Bu dernekler AB fonları ile destekleniyor ve ne yazık ki insanların beyinlerini yıkamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar hiç kimsenin değerlerine, inancına saygı duymuyor. Bunların önünü kesmek için çok ciddi yasalar lazım. İstanbul Sözleşmesi de bu ahlaksız karikatürden sonra hemen iptal edilmelidir” dedi.

Toplumu tahrik etmek istiyorlar

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise şunları söyledi: “Hangi dine mensup olursanız olun, bir başka dini karalayamazsınız. Bu tamamen din düşmanlığıdır. Kendilerine saygı gösterilmesini isteyen kesim bizim dinimize saygı göstermekten aciz. Bu tamamen toplumu tahrik etmeye yönelik bir girişimdir. Bu yapılanı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Buna sebep olan asıl etken İstanbul Sözleşmesidir. Bu lanet sözleşmeden bir an önce kurtulmamız lazım. Böyle bir insani özellik olamaz. Bunlar tamamen hayvanlaşmış varlıklardır. Böyle bir insani özgürlük isteme şekli görülmemiştir. Artık bunlara yasal hiçbir hak verilmemelidir. İstanbul Sözleşmesi ile kazandıkları hakları da bir an evvel ellerinden alınmalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allah’ın emrettiği dinin lideridir. O’na karşı yapılan bu saldırıya sessiz kalınmamalıdır.”

Devlet harekete geçmeli

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş: “Eşcinsel sapkınlığı insan hakları kapsamında ele almamız mümkün değildir. Hele ki yapılan provokasyonların ‘insan haklarıyla’ bir ilgisi yoktur. İnsan hakları kavramı bizzat eşcinseller tarafından istismar edilmektedir. Bu tür dernekler hemen kapatılmalı, vatandaşlarımız da provokasyonlara alet olmamalıdır. Ayrıca devlet, bir an önce harekete geçmeli ve mantar gibi biten bu dernekleri durdurmalıdır. Yoksa bu dernekler benzer iğrenç provokasyonlara devam edecektir. Milletimizin sinir uçlarıyla oynanmasına müsaade edilmemelidir.”

Provokasyona dikkat

Ahlaka ve dine hakaret eden bu derneklerin bir an önce kapatılması çağrısı yapan Aile Derneği Başkanı Adnan Kalkan ise şunları söyledi: “Elbette biz, insanların yaşama hakkına, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı değiliz. Fakat bu grup, başkalarının hak ve özgürlük sınırlarına saldırmaktadır. Devlet bütün kurumlarıyla vatandaşlarının ahlak ve dini inançlarını korumak muhafaza etmek zorundadır. Milletimiz de provokasyonlara karşı uyanık olmalı, ekmeklerine yağ sürmemelidir.”