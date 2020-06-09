LGBTİ'li sapkın Batu Belen Osmanlı mezarlarını çiğneyerek klip çekti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir klip yayınlandı. Klip iddiaya göre LGBTİ+ üyesi Batu Belen tarafından çekildi. Klipte, ilginç bir kıyafet giyen Belen'in Osmanlı döneminden kalma mezarlar üzerinde yürüdüğü ve müzik eşliğinde görüntü verdiği görüldü.

CİMER'e şikayet edildi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Belen'in mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerin yer aldığı görüntü, bir izleyici tarafından CİMER'e ihbar edildi.

Soruşturma başlatıldı

Eyüp Sultan mezarlığında çekildiği iddia edilen video görüntüde, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından Batu Belen hakkında soruşturma başlatıldı.