LGBTİ'li sapkın Batu Belen Osmanlı mezarlarını çiğneyerek klip çekti
Batu Belen isimli sapkın LGBTİ aktivisti, bir skandala imza atarak Eyüp Sultan Mezarlığı'nda Osmanlı mezarlıklarını çiğneyerek klip çekti. Görüntüler sonrası CİMER'e şikayet yağarken Belen hakkında soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir klip yayınlandı. Klip iddiaya göre LGBTİ+ üyesi Batu Belen tarafından çekildi. Klipte, ilginç bir kıyafet giyen Belen'in Osmanlı döneminden kalma mezarlar üzerinde yürüdüğü ve müzik eşliğinde görüntü verdiği görüldü.
CİMER'e şikayet edildi
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Belen'in mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerin yer aldığı görüntü, bir izleyici tarafından CİMER'e ihbar edildi.
Soruşturma başlatıldı
Eyüp Sultan mezarlığında çekildiği iddia edilen video görüntüde, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından Batu Belen hakkında soruşturma başlatıldı.