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Gündem

LGBTİ'li sapkın Batu Belen Osmanlı mezarlarını çiğneyerek klip çekti

Batu Belen isimli sapkın LGBTİ aktivisti, bir skandala imza atarak Eyüp Sultan Mezarlığı'nda Osmanlı mezarlıklarını çiğneyerek klip çekti. Görüntüler sonrası CİMER'e şikayet yağarken Belen hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:40:00 - 2020-06-09 17:04:01

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir klip yayınlandı. Klip iddiaya göre  LGBTİ+ üyesi Batu Belen tarafından çekildi. Klipte, ilginç bir kıyafet giyen Belen'in Osmanlı döneminden kalma mezarlar üzerinde yürüdüğü ve müzik eşliğinde görüntü verdiği görüldü.

CİMER'e şikayet edildi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Belen'in mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerin yer aldığı görüntü, bir izleyici tarafından CİMER'e ihbar edildi.

Soruşturma başlatıldı

Eyüp Sultan mezarlığında çekildiği iddia edilen video görüntüde, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından Batu Belen hakkında soruşturma başlatıldı.

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İSLAM

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

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Yorumlar

ubeyd

İYİDE O SAPIKTAN ÖNCE MEZAR GÖREVLİSİNİ AÇIĞA ALINMALI..... NASIL MÜSADE EDİYOR....eleine tutuşturmuşlardır üç beş lira... sonra görmedim... mezarların bekcisi yok mu
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Mine Site

Bu lanetli , şeytan suratlı ... sapkın yaratık derhal yakalanıp , gerekli ceza verilmelidir. Homosever HDP/PKK/CHP ittifakının daha şimdiden sesini duyar gibiyim.
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