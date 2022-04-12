LGBTİ ve PKK propagandası serbest(!) Haber yapmak suç, öyle mi?

Yeniakit.com.tr

Yurtdışından fonlanan LGBTİ derneklerinden birisinin de İstanbul Tarlabaşı'nda faaliyet gösteren Tarlabaşı Toplum Merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.

Merkezde, Kürt ve Roman çocuklarına terör ve LGBTİ propagandası yapılırken, bir yandan da ecdadımız Osmanlı'nın karalandığı belirlenmişti.

HDP ile iş birliği içinde olduğu öğrenilen derneğe ait "Parlayan Çocuklar" dergisinde, "Kobane Konuşmaları" adlı bir yazı kaleme alınarak terör örgütü PKK/PYD güzellemesi yapılmıştı.

Öte yandan dergide, ecdadımız Osmanlı, çocuklara şöyle karalanmıştı:

Mühürsüz oy bizi etkiliyor. Osmanlı Devleti gibi yönetilmekten korkuyoruz çünkü orda kız çocuklar öldürülüyordu ya da okula gönderilmiyordu.

Tarlabaşı Toplum Merkezi hakkında 2 ayrı dava açıldı. Merkezin yöneticileri terör ve LGBTİ propagandasını haberleştiren Milat ve Yeni Akit gazetelerini hedef aldı.

Dernek yöneticisi, davaya ilişkin açıklamasında, "25 Haziran 2021’den bu yana bazı medya organları hakkımızda yazdıkları karalama haberlerle bizi hedef gösterdiler." dedi.

Derneğe ilişkin açılan ilk kapatma davası, 14 Nisan Perşembe günü İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.