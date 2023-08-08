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Gündem LGBT sevici Gökçe'ye bir şok daha! Sapkınlığa geçit verilmedi
Gündem

LGBT sevici Gökçe'ye bir şok daha! Sapkınlığa geçit verilmedi

Yeniakit Publisher
2023-08-08 21:33:00 -
LGBT sevici Gökçe'ye bir şok daha! Sapkınlığa geçit verilmedi

Tekirdağ'da Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, vatandaşların tepkisinin ardından LGBT desteği ortaya çıkan Gökçe'nin 12 Ağustos’taki konserini iptal etti.

Samsun'da sapkın Murat Övüç'e ve Afyonkarahisar'da LGBT sevici Gökçe'ye karşı alınan kararların ardından bir sevindirici haber de Tekirdağ'dan geldi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 31. Ayçiçeği Festivali kapsamında 12 Ağustos'ta sahne alması planlanan Gökçe'nin konseri iptal edildi.

Başkan İnan, Gökçe'nin konserine iptal gerekçesi olarak, sosyal medya hesabından sapkın LGBT'ye destek mesajlarını gösterdi.

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Yorumlar

Nur

Kadın ve erkek sapıkları ülkemizde uluorta boy göstermesi ahlaksızca Allahın emirlerine yasaklarına meydan okumasına izin veren lanetli lut kavminin davamı olan lutileri destekleyen kim varsa beraber haşır olacak iyice bellesinler cehennemlerine odun taşıyorlar

konserden konsere

Gökçe sende yakın zamanda Kırklarelinde mısır festivali var o zaman en büyük mısır için konser yaparsın başkanda sana kıyak yapar
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