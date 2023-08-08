LGBT sevici Gökçe'ye bir şok daha! Sapkınlığa geçit verilmedi
Tekirdağ'da Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, vatandaşların tepkisinin ardından LGBT desteği ortaya çıkan Gökçe'nin 12 Ağustos’taki konserini iptal etti.
Samsun'da sapkın Murat Övüç'e ve Afyonkarahisar'da LGBT sevici Gökçe'ye karşı alınan kararların ardından bir sevindirici haber de Tekirdağ'dan geldi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 31. Ayçiçeği Festivali kapsamında 12 Ağustos'ta sahne alması planlanan Gökçe'nin konseri iptal edildi.
Başkan İnan, Gökçe'nin konserine iptal gerekçesi olarak, sosyal medya hesabından sapkın LGBT'ye destek mesajlarını gösterdi.