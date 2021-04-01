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Gündem LGBT rezilliğini Genel Merkeze taşıdılar
Gündem

LGBT rezilliğini Genel Merkeze taşıdılar

Eşcinsel sapkınlığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvası adı altında normalleştirmeye çalışan CHP yeni bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 11:20:00 -
LGBT rezilliğini Genel Merkeze taşıdılar

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği propagandası yapmak amacıyla gerçekleştirdiği, Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren 62 sözde sanat eseri, CHP genel merkez binasında gösterime açıldı. Sapkın karikatürlerin yer a ldığı sergi, Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerinde de sergilenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 62 ülkeden 549 çizerin 1672 eserle katıldığı LGBTİ sapıklığının savunuculuğu olarak nitelendirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temalı karikatür yarışmasında sergilenmeye değer görülen 62 karikatür, İzmir’den sonra ilk defa CHP Genel Merkezinde sergilenmeye başlandı. İzmir’de dikkati çekecek noktalarda sergilenerek toplumsal cinsiyet eşitliği safsatasını yaymayı amaçlayan CHP zihniyeti, hızını alamayarak sergiyi TBMM, siyasi parti genel merkezleri, üniversiteler ve belediyelerde de peyderpey açmayı hedefliyor. Bunu ilk örneği de İzmir’den sonra CHP Genel Merkezi oldu. Serginin daha sonra Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerinde halka açılacağı belirtildi.

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