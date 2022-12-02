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Gündem LGBT rezaleti gündem olmuştu! CHP'li belediye hakkında inceleme başlatıldı
Gündem

LGBT rezaleti gündem olmuştu! CHP'li belediye hakkında inceleme başlatıldı

CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu. İçişleri Bakanlığı, "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 15:29:00 -
LGBT rezaleti gündem olmuştu! CHP'li belediye hakkında inceleme başlatıldı

6'lı masanın üyeleri aile yapısını bozmaya yönelik çirkin girişimlerde bulunan LGBT'ye yönelik destek girişimlerinde bulunmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından belediye hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada, "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır." denildi.

Olay

Bir tarafta aile kavramının korunması için uğraşılırken diğer yanda CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu.

Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

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