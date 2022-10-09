LGBT propaganda filminin bakanlıktan destek aldığı ortaya çıktı! Erdoğan'a ve hükümete hakaret etti, 9 ödül aldı!

Dün gece verilen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri’nde Özcan Alper Karanlık Gece’ filmiyle En İyi Film Ödülü’nü alırken; LGBT projesi Kurak Günler filminin yönetmeni Emin Alper’e En İyi Yönetmen ödülü de dahil toplam 9 Altın Portakal ödülü kazandırdı.

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2019 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Balkaya” projesiyle başvuran Emin Alper, Bakanlıktan destek aldıktan sonra projeyi değiştirmişti. Bakanlığın parasıyla yola çıkılan ve her fırsatta bakanlık destekli olduğu dile getirilen filmle En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Emin Alper, Altın Portakal’da yaptığı konuşmada Boğaziçi direnişine selam göndererek “Ben sinema okumadım, Boğaziçi Üniversitesinden mezunum. Yönetmen olmamda Boğaziçi Üniversitesinin üzerimde inanılmaz bir katkısı vardır, özellikle Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübünün ve daha sonra master, doktora yaptığım yıllardan Mithat Alan Film Merkezinin. Rektörlük kararıyla görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu ve Mithat Alan Film Merkezi...

"Zorba bir zihniyetin saldırısı altında"

Ülkesinin en güzide eğitim kurumunu ele geçirilecek bir kale olarak gören zorba bir zihniyetin saldırısı altında. Utanıyorum gerçekten utanıyorum, bu ülkenin bu nadide kurumuna yapılan bu hayasız saldırıdan gerçekten utanıyorum ama Boğaziçi Üniversitesi direniyor, Boğaziçi Üniversitesi kazanacak.

"Bütün bu direnişçiler tiranlara zorbalara şunu söylüyor 'kazanamayacaksın' diyor"

Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil zorbalığa karşı direnen herkes kazanacak; Gezi direnişçileri kazanacak, hemen yanı başımızda işgalci diktatöre karşı direnen Ukrayna halkı kazanacak, zalim Mollalara karşı direnen kadınlar kazanacak. Bütün bu direnişçiler tiranlara zorbalara şunu söylüyor 'kazanamayacaksın' diyor. Tarih sizin yanınızda değil insanlığın özgürlük talebini susturamayacaksınız, kazanamayacaksınız ve yıllar sonra hatıranızın önünde saygıyla eğilen kimseyi bulamayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Senaryoyu değiştirdiler!

Yeni Şafak’ta haziranda yayımlanan habere göre; Yönetmen Emin Alper’in “Kurak Günler” filmi, Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” seçkisinde prömiyer yapmış, “Queer Palm” yani LGBT filmlerin gösterildiği bölümde de aday olmuştu. Kültür Bakanlığı destekli diyerek prestij topladığı filmi Cannes’dan ödülsüz döndü. Yönetmeni, bakanlık desteği onayından sonra senaryoyu değiştirdiğini verdiği röportajda itiraf etti. Bu durum, destek fonlarının uyanık yönetmenler tarafından harcanmaması için nelerin yapılması gerektiğini sorgulattı.

950 bin liralık destek!

Yönetmen Alper’in filminin destek hikayesi şöyle: 2019 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Balkaya” projesiyle başvuran Emin Alper, 950 bin lira desteğe hak kazanıyor. Bu destekten avans alarak projesini hazırlıyor. Destek kararından bir buçuk iki sene sonra senaryo değişikliğine gidip, filmin ismini de “Kurak Günler” olarak değiştiriyor ve LGBT ilişkisini merkeze koyuyor. Alper, senaryo değişikliğine gittiğini Variety’ye verdiği röportajda “Halk arasında homofobinin yaygın olmasının yanı sıra devlet homofobik bir politika geliştirdi, özellikle yeni dijital platformlara karşı. Dolayısıyla hikâyeye homofobiyi dahil etmeye karar verdim ve gerçekten iyi uydu” ifadeleriyle anlattı. Bakanlığa projesini teslim edip, desteğin tamamını alma süreci ise 2023’te tamamlanacak.

75 milyon liralık ödenek ayrılıyor

Edindiğimiz bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü her yıl sinema yapım desteği kapsamında 75 milyon civarında ödenek ayırıyor. Bu desteğin dörtte bir oranı; senaryo değişikliği, kefil kefalet işleriyle ilgili zorluk veya başvuranların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı kullanılamıyor.

Bakanlık desteklediği senaryonun geliştirilmesi ve olgunlaştırılmasıyla ilgili değişikliklere de izin veriyor. Ancak yapısal, ahlaka mugayir, şiddet içeren, terör örgütü propagandası gibi değişikliklere onay vermiyor. Bu durumlarda verdiği desteği icra yoluyla faiziyle birlikte geri alıyor. Aylin filmi bunun en bilinen örneği. Kısa film desteği alan yönetmen Ozan Yoleri, filminde büyük değişikliklere gittiği için desteğini iade etmek zorunda kalmıştı.

Emin Alper’in filminden yola çıkarsak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Başvuru tarihinden itibaren işi teslim etme sürecine kadar arada dört yıl var. Bu süreçte filmlerin ön gösterimleri yapılıyor, festival yolculuğu başlıyor ve vizyona girmesi bekleniyor. Zira destekler üç kademede yapılıyor. Desteğin birinci kısmını sözleşmeyi yapınca, ikincisini ise filme başladığında alan yönetmen, son desteği yani üçte birlik kalan kısmı vizyondan sonra, mali müşavir raporuyla destek süreci kapandığında alabiliyor.

Yönetmenlerden çakallık!

Vizyona girmese bile film ön gösterim adı altında festivallerde reklamını yeterince yapmış, bakanlık desteğini kullanarak da prestij kazanmış oluyor. Sonrasında desteğin ödenmemesi veya ödenen avansın geri istenmesi uyanık yönetmenler için bir yaptırım değil. Zira bu noktada, Kurak Günler özelinde konuşursak LGBT lobilerinin bakanlıktan daha fazla destek sağlamış olması da kuvvetli bir ihtimal.

Aslında film vizyona girmeden önce bakanlığa bir kopyasının teslim edilmesi zorunlu. Ancak bazen yönetmenler vizyondan sonra da filmlerini teslim etmeyip, son destekten feragat edebiliyor. Çeşitli kurnazlıklarla filmleri üzerinde oynayan yönetmenler için son destek cazip değil. Bu işin içinde olan uzmanlar, ön gösterimden önce de filmin izlenip, festival süreçlerinin başlamasını öneriyor. Belki destek kademelerinin buna göre düzenlenmesi bir çözüm olabilir. Bu şekilde beyaz perde uyanıklarının önüne geçilip, bu desteklere ulaşamayan yönetmenlere de alan açılmış olur.

Kaynak: Baran Haber