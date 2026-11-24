Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalındaki üç katmanlı mağarada yapılan incelemelerde 15 ile 20 arasında insan kafatası ve yüzlerce kemik parçası tespit edildi.

Bazı kafataslarında kurşun izlerine, kemiklerde ise yanık belirtilerine rastlanırken, PKK'nın geçmişteki kanlı iç infazlarını hatırlatan bulgulara rağmen Diyarbakır Barosu ve bazı derneklerin açıklamasında terör örgütünün adının dahi geçirilmemesi tepki çekti.

Silvan kırsalındaki Boşat ve Çîçika mahalleleri arasında kalan ve yöre halkınca "Ecnebi Mağarası" olarak bilinen bölgeye yaklaşık 50 metrelik halatla inilerek inceleme yapıldı. Üç katmanlı mağarada 15 ila 20 arasında kafatası ile yüzlerce kemik parçası ortaya çıkarılırken, heyet raporlarında bazı kafataslarında kurşun deliğini andıran izler ve kemiklerde yanık belirtileri bulunduğu kaydedildi. Kalıntıların kimlikleri ile ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi ve DNA eşleştirmesi yapılması talebiyle Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Uzmanlar, mağaranın terör örgütü PKK'nın geçmişte yoğun olarak kullandığı kırsal hatta yer aldığına dikkat çekerek kalıntıların örgüt içi infaz kurbanlarına işaret ettiğini belirtti.

BARO VE DERNEKLERDEN PKK'YI GİZLEYEN AÇIKLAMA

Korkunç bulguların ardından Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi, İnsan Hakları Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği tarafından ortak basın açıklaması yayımlandı. Boyunlu ve Ormandışı köyleri arasındaki mağarada çok sayıda kafatası ve kemik kalıntısı tespit edildiğinin duyurulduğu açıklamada, PKK'ya tek kelime dahi atıf yapılmaması eleştiri oklarının hedefi oldu. Terör örgütünün bölgede binlerce kişiyi katlettiğini hatırlatan vatandaşlar, baro ve derneklerin bu ihtimali görmezden gelmesini örgüte yönelik suçlamalardan kaçınma çabası olarak değerlendirdi.

ÖCALAN'IN 15 BİN İNFAZ İTİRAFI VE ÖRGÜTÜN KANLI SİCİLİ

Mağaradaki vahşet görüntüleri, terör örgütü PKK'nın yıllardır sürdürdüğü örgüt içi infaz gerçeğini yeniden gündeme getirdi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında İmralı'daki yargılamasında 15 bin iç infaz yaşandığını itiraf ettiği, eski örgüt yöneticisi Şemdin Sakık'ın ise 2012'de savcılığa verdiği ifadede yalnızca Bekaa Vadisi'nde 2 bin civarında infazın Öcalan talimatıyla gerçekleştirildiğini anlattığı hatırlatıldı. Silvan'da 2015 yılında örgütten ayrılmak istediği için öldürüldüğü belirtilen Sertip Polat'ın ailesinin başvurusu ve araştırmacı yazar Hakkı Öznur'un 1981-2018 yılları arasında Bekaa, Kandil ve kırsal alanlarda binlerce militanın infaz edildiğine dair aktardığı bilgiler, terör örgütünün karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Doğru Haber