Yeni Sol Partisinden dört milletvekili, Yunanistan'ın, neden uluslararası örgütlerce tespit edilen suçlara karışan Kfir Tugayı unsurlarının yanında ortak askeri eğitim yaptığını hükümetin açıklaması için soru önergesi verdi.

Partiden yapılan açıklamada, İsrail basınında 12 Kasım'da çıkan ve onlarca Yunan askerinin İsrail'in güneyinde Kfir Tugayına bağlı Sayeret Haruv keşif birimiyle ortak eğitime katıldığına ilişkin habere atıfta bulunularak, bu eğitimin ne Yunanistan Savunma Bakanlığınca ne de Genelkurmay Başkanlığınca duyurulduğuna işaret edildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonunun Haziran 2026 tarihli raporunda Kfir Tugayının 29 Kasım 2025'te, Gazze'deki insansız hava aracı saldırılarında 10 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşin ölümünden sorumlu tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yeni Sol milletvekilleri, hükümetin ve büyük medya kuruluşlarının sessizliğinin, Yunan toplumunu, ülkenin Silahlı Kuvvetlerini ve uluslararası hukuk karşısındaki konumunu doğrudan ilgilendiren bir mesele hakkında tamamen bilgisiz bıraktığını vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yeni Sol Partisi, Savunma Bakanlığının, Yunan askerlerinin Kasım 2026'da İsrail'in Kfir Tugayı ile ortak eğitime katılıp katılmadığına ilaveten Yunanistan ve İsrail silahlı kuvvetlerinin 2026 askeri işbirliği eylemlerini açıklamasını istedi.