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Gündem LGBT lobisinin medyası sapkınlığa karşı duyarlı vatandaşları böyle hedef aldı! "Gericiler"
Gündem

LGBT lobisinin medyası sapkınlığa karşı duyarlı vatandaşları böyle hedef aldı! "Gericiler"

İstanbul Fatih'teki Saraçhane'de düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü on binleri eşcinsel sapkınlığına karşı buluştururken, LGBT lobisinin medyası, çirkin ifadelerle aileye duyarlı vatandaşları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 17:09:00 - 2022-09-19 17:12:25
LGBT lobisinin medyası sapkınlığa karşı duyarlı vatandaşları böyle hedef aldı! "Gericiler"

 Yeniakit.com.tr 

LGBT lobisinin medyası, İstanbul'daki Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılan aileye duyarlı vatandaşları çirkin ifadelerle hedef aldı.

Haberi manşetlerinden veren Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri, sapkınlığa karşı buluşan on binleri gericilikle itham etti.

Cumhuriyet gazetesi haberin başlığında, "Protesto değil, nefret suçu." ifadelerini kullandı. Haberin detaylarında eyleme katılanlar çirkin ifadelerle hedef alınırken, ayrımcı olmakla suçlandı.

Birgün ise eşcinsel sapkınları savunduğu haberinde, "Devlet destekli nefret kustular." şeklinde başlık attı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, eyleme ilişkin açıklamasında, "Yürüyüşümüzde kesinlikle nefret söylemi olmayacak. Bizim meselemiz LGBRT lobisi ile. Tuzağa düşen genç kardeşlerimiz bizim evlatlarımız. Onların kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." demişti.

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