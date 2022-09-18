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Medya LGBT lobisine hizmet eden medya Büyük Aile Yürüyüşü'nü böyle hedef aldı!
Medya

LGBT lobisine hizmet eden medya Büyük Aile Yürüyüşü'nü böyle hedef aldı!

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü LGBT lobisine hizmet eden medya tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 18:43:00 - 2022-09-18 18:50:21
LGBT lobisine hizmet eden medya Büyük Aile Yürüyüşü'nü böyle hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlenen "Büyük Aile Yürüyüşü" LGBT lobisine hizmet eden medya tarafından hedef alındı.

Birgün gazetesi, eylemi birinci sayfasına, "Nefrete inat buradayız" başlığı ile paylaştı.

Büyük Aile Yürüyüşü'ne çağrı yapılan kamu spotu üzerinden RTÜK'ü de hedefe koyan Birgün, yürüyüşe katılan duyarlı vatandaşlara, gerici hakaretinde bulundu.

Birgün, haberin detaylarında sapkınlık sevicilerin açıklamalarına yer verdi.

Evrensel Gazetesi ise Büyük Aile Yürüyüşü'nü manşet haberinden hedef aldı.

"Bir tek nefrete yasak yok." diyen Evrensel, haberin detaylarında yüce Kur'an ayetleri ile alay eden İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'ya da destek verdi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, eyleme ilişkin açıklamasında, "Yürüyüşümüzde kesinlikle nefret söylemi olmayacak. Bizim meselemiz LGBRT lobisi ile. Tuzağa düşen genç kardeşlerimiz bizim evlatlarımız. Onların kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." demişti.

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