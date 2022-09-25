LGBT lobisi boş durmuyor! Bu rezil film Türkiye'de vizyona girecek...
İki eşcinsel sapkın erkeğin bir kız çocuğunu evlatlık almasını konu edinen "Knock at the Cabin" adlı filmin 13 Şubat'ta Türkiye'de vizyona gireceğinin açıklanmasından sonra, on binlerce vatandaş CİMER'e filmin iptali için başvuruda bulundu.
Yeniakit.com.tr
LGBT lobisi, Türkiye'de sapkınlığı yaygınlaştırmak için hemen her yolu deniyor.
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğündeki Büyük Aile Yürüyüşü'nde on binlerce vatandaşın sapkınlık karşıtı eylemi gündemdeki yerini korurken, LGBT lobisi ise boş durmadan faaliyetlerini sürdürüyor.
Eşcinselliği yayıp Türk-aile yapısını hedef alırken medya aracını etkin şekilde kullanan LGBT lobisi, iki eşcinsel sapkın erkeğin bir kız çocuğunu evlatlık edinmesini konu edinen "Knock at the Cabin" adlı filmi Türkiye'de de yayınlayacak.
Tepki yağdı: İptal edin!
3 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan film için aileye duyarlı vatandaşlardan tepki yağdı. CİMER'e filmin iptali için onbinlerin başvurduğu belirtildi.
Geçtiğimiz yıl, eşcinsel sapkınlığı miniklere aşılamayı amaçlayan "Lightyear" adlı çocuk filmi, vatandaşların ortak tepkisi sebebi ile vizyona girmeden iptal edilmişti.