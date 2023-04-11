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Medya LGBT destekçisi Berna Laçin oyunun rengini belli etti
Medya

LGBT destekçisi Berna Laçin oyunun rengini belli etti

Yeniakit Publisher
2023-04-11 22:56:00 - 2023-04-11 22:58:24
LGBT destekçisi Berna Laçin oyunun rengini belli etti

LGBT'li sapkınlara destek veren Berna Laçin, oyunun rengini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belli etti.

LGBT destekçisi Berna Laçin, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, "Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim cumhurbaşkanı oyum sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

LGBT paylaşımı büyük tepki toplamıştı

Berna Laçin daha önce kendisine "Kızın evine LGBT'li birisiyle gelse karşı çıkmaz mısın?" diye soranlara şu rezil cevabı vermişti:

"Kızın eve LGBT'li ile gelse" diye yazanlar, cevabım size; bugün o karşı yürüyüşe katılacaklardan biriyle gelmesin de kiminle gelse başım üstüne."
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