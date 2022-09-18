LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye akın ettiler!

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenledi.

LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti. Toplanan kalabalık, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle alana giriş yaptı. "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlene mitinge yoğun katılım sağlandı.

Bugün Saraçhane Parkı'nda gerçekleşen Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT'nin yurt dışı fonlu temsilcilerini tutuşturdu. Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için yola çıkan aileler, yürüyüşe çocuklarıyla katılım gösterdi.

İptal olması için başvurdular!

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), protestonun iptali için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptıklarını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, siyasi partilere mektup gönderildiği de belirtildi.