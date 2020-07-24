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Teknoloji

LG, OLED TV üretimini iki katına çıkarıyor

LG yeni tesisi ile OLED TV üretimini iki katına çıkaracağını açıkladı. LG'nin yeni tesisi nerede? LG'nin yeni Üreteceği OLED TV'nin özellikleri neler? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:39:00 - 2020-07-25 01:59:49
LG, OLED TV üretimini iki katına çıkarıyor

Televizyon üretimi konusunda adeta bir kompetan olan LG, şimdi ise Display OLED TV'lerin üretimini arttıracağını açıkladı. Çin'in Guangzhou kentinde bulunan yeni tesis, başlangıçta ayda 60.000 OLED TV üretme kapasitesine sahip, LG'nin Güney Kore Paju'daki mevcut tesisi ile birleştiğinde, LG Display'in toplam OLED üretim kapasitesinin ayda 130.000, neredeyse iki katına çıkacak. LG, yeni tesisinde üretilen panellerin 48 ila 77 inç arasında değişen ekranlar olacağını açıkladı.  LG Display, yeni hedefleri olarak 2021 yılına kadar OLED TV satışlarının, gelirlerinin %50'si olması istediklerini belirtti.

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Yorumlar

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