LG, Nreal'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri satışa sunacak

Ünlü koreli teknoloji üreticisi LG, Nreal arttırılmış gerçeklik gözlüklerini Kore'de satışa çıkaracığını açıkladı. Ön siparişler 11 Ağustos'ta açılacak ve kulaklıklar 21 Ağustos'ta mağazalarda satışa sunulacak.

"Akıllı telefona göre daha geniş bir alternatif oluyor"

Nreal Light, herhangi bir cihaza bağlanıldığı ekrandaki görüntüyü gözlüğe yansıtacak. Görsele göre 5 tane farklı burun tipi için gözlük tutma klipsi de bulunuyor. Ek olarak dışardaki ışığı, iç ortamda azaltması için ek olarak gelen siyah gözlük fonuna da sahip. Ayriten kutu içinde VR gözlüğü de bulunacak bu sayede gözlükten alınan verim üst düzeylere çıkmış olacak.

Nreal, video izlerken, oyun oynarken veya web sitelerini okurken bunu bir akıllı telefona göre daha geniş bir alternatif olarak sunuyor. Diğer uygulamaların yanı sıra Chrome, Facebook ve Instagram'ı da destekliyor. Nreal, yakında çıkacak karma gerçeklik kulaklıklarına el takibi özelliği de ekleyecek .Bu sayede Kıstırma, işaret etme, yakalama ve kaydırma gibi hareketleri yönetebileceğiz.

Fiyatına baktığımızda gözlüğün şuanda Kore fiyatı 699.000KRW (yaklaşık 586 dolar) olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için ise henüz ne zaman geleceği belli değil. Türkiye fiyatının şuanki kur ile (4.243TL+vergiler) olması bekleniyor.