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Ekonomi LG Electronics, 2020 K serisini genişletiyor
Ekonomi

LG Electronics, 2020 K serisini genişletiyor

Yeni LG K serisi modeller LG K42, LG K52 ve LG K62, önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da ve ardından Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kilit pazarlarda satışa sunulacak - LG Electronics Mobile Communications Company Denizaşırı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Johan Chungi: - "Dörtlü kamera dizileri, sürükleyici geniş ekranlar ve en yeni özelliklere sahip bu en yeni K serisi cihazlarla, dünyanın her yerinden daha fazla tüketici birinci sınıf LG kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarabilecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:23:30 -
LG Electronics, 2020 K serisini genişletiyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG), fiyat, yükseltilmiş özellikler, işlevsellik ve birinci sınıf tasarımla genişlettiği, 2020 K serisi serisi önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da, ardından Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kilit pazarlarda satışa çıkacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirketin en yeni K serisi modellerinin üstün performansı sağlam, güvenilir temeller üzerine inşa edildi.

Tüketicilerin beğenisini kazanan seride, yeni LG K serisi modeller LG K42, LG K52 ve LG K62 önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da, ardından Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kilit pazarlarda satışa sunulacak.

Verilen bilgiye göre, hem LG hayranları, hem de yeni kullanıcılara hitap edecek şıklıkta tasarıma sahip yeni K serisi telefonların her biri olağanüstü bir değeri de temsil ederken, yeni K serisi cihazların tümü, 20: 9 en boy oranında 6,6 inç HD + FullVision ekranıyla kullanıcı deneyimini artırıyor.

Ön kamera, minimal bir delikte yer alırken, telefonların ön tarafı ise, ince, göze çarpmayacak şekilde çerçevelenmiş durumda bulunuyor.

LG 3D Ses Motoru, çalınan içerik için optimize edilmiş otantik, ayrıntılı sesler sunarak daha büyük bir daldırma hissi sağlıyor.

Öne bakan kameraya ek olarak dört yüksek kaliteli arka lens ile yeni K serisi cihazlar, çok daha pahalı akıllı telefonlarla aynı düzeyde bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Mobile Communications Company Denizaşırı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Johan Chungi "Hem tasarım hem de fiyat açısından çekici olan bu yeni K serisi modeller, performans için olağanüstü bir değeri temsil ediyor. Dörtlü kamera dizileri, sürükleyici geniş ekranlar ve en yeni özelliklere sahip bu en yeni K serisi cihazlarla, dünyanın her yerinden daha fazla tüketici birinci sınıf LG kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarabilecek." ifadelerini kullandı.


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