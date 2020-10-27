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Aktüel LG, buzdolabı teknolojilerini Electrolux'e lisanslıyor
Aktüel

LG, buzdolabı teknolojilerini Electrolux'e lisanslıyor

LG Fikri Mülkiyet Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Jeon Saeng-gyu: - "Müşterilere daha fazla rahatlık ve işlevsellik sunma arzumuz, bizi buz yapımı gibi yenilikçi teknolojiler geliştirmeye yönlendiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:08:08 -
LG, buzdolabı teknolojilerini Electrolux'e lisanslıyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG) ve Electrolux, LG'nin bazı kabin içi buz yapan ve Fransız kapılı buzdolaplarına yönelik patent lisans anlaşması imzaladı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, patent, Fransız kapılı buzdolaplarında buza erişmeyi daha kolay hale getiriyor.

Dolap içi buz yapma teknolojisi, "buz yapma ve soğutma bölümünde yer alan buz bölmesi içinde buzun saklanması ve kapıdan dağıtılması" anlamına geliyor. Fransız kapılı buzdolabı kabin içi buz yapma teknolojisi, kullanıcıların alt dondurucu kapısını açmak için eğilmek zorunda kalmadan buza erişmelerini sağlıyor.

Dünyanın en büyük cihaz üreticilerinden biri olan LG, aynı zamanda buz yapma teknolojisi ile ilgili 700'den fazla patenti ile dünyanın en büyük cihaz patent sahiplerinden biri olma unvanını taşıyor.

Electrolux ile yapılan kabin içi buz yapma teknolojisine özel lisans sözleşmesi, buz üretme özelliğinin buzdolabının içinde yüksek bir konuma yerleştirildiği Fransız kapılı buzdolapları için gerçekleştirildi. Bu, LG'nin buzdolabının alt dondurucusundan soğuk hava çekerek buzdolabının kapısında oluşturulduğu buz yapma teknolojisinden farklı bir teknoloji olarak anılıyor. Bu teknoloji, geçen yıl Haier'in sahip olduğu GE Appliances'a lisanslandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Fikri Mülkiyet Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Jeon Saeng-gyu, "Müşterilere daha fazla rahatlık ve işlevsellik sunma arzumuz, bizi buz yapımı gibi yenilikçi teknolojiler geliştirmeye yönlendiriyor." ifadesini kullandı.

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