Lezzetli un helvası nasıl yapılır?
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan un helvası nasıl yapılır sizler için araştırdık. İşte tam ölçülü un helvası yapımı...30 Nisan 2018 Pazartesi 15:47
MALZEMELER:
2 su bardağı un( 200 ml.)
1 su bardağı sıvı yağ
Şerbeti için;
2 buçuk su bardağı su
1 buçuk su bardağı toz şeker
YAPILIŞI:
Öncelikle helvaya şerbetini yaparak başlayın. Tencereye şekeri ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet koyu kıvama geldiğinde kısık ateşte kaynamaya bırakın.
Daha sonra yeni bir tencere alın, içerisine sıvı yağı ve unu ekleyerek karıştırın.
Unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağın altını kısın sonrasında kavurma işlemine devam edin.
Unun rengi koyulaştığında şerbeti ocaktan alın ve unun üzerine dökün. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aynı şerbeti dökerken aynı zamanda unun da topaklanmadan hızlıca karıştırılması gerektiğidir.
Unun şerbeti çekene kadar hızlıca karıştırmaya devam edin. Kaşığın arka tarafıyla bastırarak un helvasını hazır hale getirin.
Helvayı ocaktan alın ve ılık hale geldiğinde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Üzerine ekleyeceğiniz ceviz ile muhteşem bir sunum yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...
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