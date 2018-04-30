Lezzetli un helvası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 su bardağı un( 200 ml.)

1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için;

2 buçuk su bardağı su

1 buçuk su bardağı toz şeker

YAPILIŞI:

Öncelikle helvaya şerbetini yaparak başlayın. Tencereye şekeri ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet koyu kıvama geldiğinde kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Daha sonra yeni bir tencere alın, içerisine sıvı yağı ve unu ekleyerek karıştırın.

Unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağın altını kısın sonrasında kavurma işlemine devam edin.

Unun rengi koyulaştığında şerbeti ocaktan alın ve unun üzerine dökün. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aynı şerbeti dökerken aynı zamanda unun da topaklanmadan hızlıca karıştırılması gerektiğidir.

Unun şerbeti çekene kadar hızlıca karıştırmaya devam edin. Kaşığın arka tarafıyla bastırarak un helvasını hazır hale getirin.

Helvayı ocaktan alın ve ılık hale geldiğinde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Üzerine ekleyeceğiniz ceviz ile muhteşem bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...