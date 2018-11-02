Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması: Üçler Döner&İskender

Yarım asırlık tecrübesiyle Erzurumlulara hizmet sunan Üçler Döner&İskender, 2014 yılında yenilenen konsepti ile müşterilerini yeni damak tatlarıyla buluşturuyor. Bütün restoranlarında yüksek standartlardaki hizmet kalitesi ve konuksever personeli ile müşterilerini karşılayan işletme, Erzurum yöresinden temin ettiği etlerle hazırladığı nefis döneri, kendine has pidesi ve taptaze tereyağı ile buluşturuyor. Nefis Üçler İskenderini, yöresel tatların başında gelen ‘Kadayıf Dolması’ tamamlıyor.

Özel tereyağı kullanıyor

Üçler kebap lahmacun sahibi Mustafa Atmaca, 35 yıldır bu işi yaptığını, Erzurum merkezde iki şube ve 85 çalışan ile müşterilerine hizmet sunduklarını belirtti. Mustafa Atmaca, hizmetlerini şöyle özetliyor: “Üçler Döner & İskender, temel değer ve ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine farklı damak lezzetleri yaşatmayı hedeflemektedir. Üçler Döner & İskender, bütün restoranlarımızda yüksek standartlardaki hizmeti, konuksever personelimiz ile misafirlerimizi karşılıyoruz ve son derece şık ortamlarda misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. İskender Dönerimiz ocaklarımızda pişirilerek, özel tereyağı, tava yoğurt ve bulgur pilavı ile sunuyoruz. Rengi, kokusu ve tadı ile eşsiz lezzete sahip domates sosumuzu, hergün özel reçetesine sadık kalınarak mevsimlik domateslerden günlük olarak hazırlıyoruz. Özenle seçilmiş tava yoğurdu, iskenderimizin en büyük lezzet ortağıdır.”

Üçler Döner&İskender, usta gurme ve şeflerin yanı sıra Türkiye’nin en çok takip edilen yemek sayfalarında da yerini almış. Üçler Döner&İskender’de sadece iskender ve dönerin ücreti ödeniyor ve yemeğin yanında sunulan yaklaşık beş farklı meze ise işletmenin ikramı oluyor. Yemek yemekten ziyade sadece bu şovu izleyerek tatlı yiyip demlik çay içerek gidenler oluyor. Yine Mustafa Atmaca tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’de ilk defa insanların damak tadına sunulan Akdeniz salatası görülmeye tadılmaya değer.

Birçok ünlünün uğrak mekânı

Üçler Döner&İskender, Erzurum’u ziyaret eden siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin uğrak yeri oldu. Mustafa Atmaca, bugüne kadar bir çok ismi işletmesinde ağırlayarak kendine has sunumu ile eşsiz lezzetleri misafirlerinin beğenisine sundu. Erzurum kadayıf dolması, tepsi kadayıf, ayrıca kendisi tarafından özel olarak hazırlanan tarifiyle müşterilerin damak zevkine sunulan pekmezli kadayıf Mustafa Atmaca’nın eşsiz lezzetleri arasında yer alıyor.