Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, İstanbul'da gerçekleşen LGBT yürüyüşü ve toplumdaki tepkileri ele aldı. İstanbul Valiliği'nin izin vermemesine rağmen izinsiz yürüyüş düzenlendiğini belirten Genç, yürüyüşe geniş katılım olmadığını ancak toplumda büyük tepki çektiğini vurguladı. Genç, CHP'nin bu konuda LGBT'yi destekleyici tutumunu eleştirdiği yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul Valiliği izin vermedi. Ama lgbt'liler izinsiz bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptılar... Geniş bir katılım olmadı elbette. Lakin toplumda tepki büyüktü.

Böyle bir ahlaksızlığa 'onur yürüyüşü' diyorlar... "Onur yürüyüşü' dedikleri böyle bir ahlaksızlığı (lgbt'liler dışında) kim savunabilir bu ülkede?

Tabii ki CHP...

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Ne diyordu Kılıçdaroğlu?..

"Lgbt Türk aile yapısını bozmaz. Niye bozsun ki, ne alakası var!.."

Lezbiyenler, gay'ler, biseksüeller, travestiler, i'ler..vs'ler Türk aile yapısına uygun yani!?..

CHP demek, çağdaş, laik, aydınlanmacı, ilerlemeci, özgürlükçü ve lgbt'ci demek... Bunu biraz daha süsleyip "Toplumsal cinsiyet eşitliği" adıyla satıyor CHP... CHP içinde yaşanan onca taciz tecavüz için ağzını açmayan Kılıçdaroğlu lgbt mevzuunda çok netti... Nitekim karşılığını da almıştı.

Lgbt'li bir grup, CHP Genel Başkanı'nı 'fahri üye" ilan etti.

Ama CHP değişti mi acaba?

"Lgbt'li bireyler ve bu renkler toplumun ahlakını bozmaz. Onlar Türkiye'nin 'aydınlık geleceği' için bir mücadele veriyor, bir eylem ortaya koyuyor" diyor CHP'li vekil Mahir Başarır.

Lgbt Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele veriyormuş.

Değişen CHP, 'lgbt'lilikte' çıtayı yükseltti.

Özgür Özel vaadi de şu;

"CHP iktidarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı kapatılacakmış ve yerine (lgbt ideolojisi-çizgisi olan) "Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" kurulacakmış!

Yani bireyi yozlaştıran, aile yapısını hedef alan, Batı'nın dayatması lgbt'yi sapkınlığı toplumda meşrulaştıracak.

CHP'ye "yumuşayın" diyorsunuz anlamıyorlar.

Anlamazlar tabii.

Daha ne kadar yumuşayacaklar!.."