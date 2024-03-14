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Yerel Leylekli okulun maskotu haline gelen leylekler yuvasına yerleşti
Yerel

Leylekli okulun maskotu haline gelen leylekler yuvasına yerleşti

Yeniakit Publisher
2024-03-14 12:12:00 -

Sivas’ta bir ilkokul 40 yıldır aynı leylek ailesini çatısında misafir ediyor. Okulun çatısında leylekleri görenler baharın geldiğini anlıyor.

Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi’nde bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu her sene olduğu gibi bu sene de misafirlerine kavuştu. Yaklaşık 40 yıldır aynı leylek ailesi okulun çatısında bulunan yuvaya gelerek adeta baharın geldiğini müjdeliyor. Geçen seneye göre biraz daha erken gelen leylekler okulun simgesi haline gelirken okulda leylekli okul olarak anılıyor. Binaların arasında doğal bir yaşamın güzelliğini yaşatan leylekler görenlerin yüzlerini gülümsetiyor. Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Tugay Çakı, leyleklerin okulun maskotu olduğunu ifade etti.

 “Mutluyuz, değişik bir heyecan katıyor bize”

Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Tugay Çakı, leylekli okul olarak anılmaya başlandıklarını ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bu sene de baharın müjdecisi misafirlerimizi tekrar yuvalarına döndüler. Biz onlar gelince baharın geldiğini anlıyoruz. Çocuklarda leyleği çok seviyorlar, mutlu oluyorlar. Okulumuzun maskotu haline geldi. Leylekli okul olarak anılmaya başlandık. Mutluyuz, değişik bir heyecan katıyor bize. Leyleklerin gelmesiyle birlikte okulumuzda bahar şenliklerini başlatıyoruz. Keyifli enerjik zamanlar geçiriyoruz. Her yıl düzenli olarak geliyorlar. Herhalde çokta sevdiler. Gayet iyi bir komşuluk yapıyoruz onlarla. Daha önce bu yeni yerinde yokken eki bina varken yan tarafta farklı okuldaydı. Zamanın valisi yardımcı oldular tekrar okulun çatısına yuva yapıldı. Oraya yerleştiler, hayatlarına devam ediyorlar” dedi.

Öğrenciler ise leyleklerin gelmesiyle birlikte çok mutlu olduklarını ifade etti.

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