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Leyleklerin göçü başladı...

Uluabat Gölü kıyısında bulunan ve her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapan Eskikaraağaç köyünde büyük göç başladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:45
Leyleklerin göçü başladı...

Uluabat Gölü kıyısında bulunan ve her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapan Eskikaraağaç köyünde büyük göç başladı. Yüzlerce leylek ağustos ayının gelmesiyle göç yoluna düştü.


Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan ve 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı’nca ’Avrupa Leylek Köyü’ seçilen Eskikaraağaç Köyü’nde leyleklerin büyük göçü başladı. Uluabat Gölüne kıyısı bulunan ve her yıl yaz aylarının gelmesiyle leyleklere ev sahipliği yapan Eskikaraağaç Köyü’nün çeşitli yerlerinde yuva yapan leylekler yaz aylarının bitmesiyle tekrar göç yoluna düştü.


Yaz aylarında Karaağaç Köyüne gelerek yavrularını yetiştiren leylekler, yavrularının büyüyüp başka yerlere göç ettirmesinin ardından kendileri de göç yoluna düştü.


Leyleklerin köyde kaldığı süre içerisinde her türlü hizmeti sunduklarını söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, " Önceden leylekleri çatılardan kaçırmak isteyen vatandaşlarımız vardı. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızında leyleklere ilgisi arttı. Leyleklerin daha iyi bir şekilde barınabilmesi için Leylek Master Planı gerçekleştirdik." diye konuştu.


Ağustos ayının sonlarının gelmesiyle birlikte leyleklerin göç yoluna düştüğünü belirten Özkan, " Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Eskikaraağaç’a göç eden ebeveyn leylekler, burada yavrularını güvenli bir şekilde büyüttü. Yavrular büyüdükten sonra yuvalardan ayrılıp göç etti. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte büyük göç başlayacak ve kış aylarına gelmeden tüm leylekler göç etmiş olacak." ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:45
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