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Yaşam Leylekler İstanbul semalarında
Yaşam

Leylekler İstanbul semalarında

Yeniakit Publisher
2024-03-14 15:23:00 -

Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler Türkiye'ye gelmeye başladı.

Baharın müjdeleyicisi olan leylekler göç ederken sürü halinde İstanbul Arnavutköy’de mola verdi. Yeşil alanlarda

Güzel görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler Avrupa yolculuğunda Arnavutköy’de mola verdi. Sazlıbosna mevkiinde mola veren leylekler renkli görüntüler oluşturdu. Leylekler drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sürüler halindeki leyleklerin baraj kıyısında mola verdiği görüldü.

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