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Yerel

Leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular

Ardahan’da yanan leylek yuvası, ARAS EDAŞ ile itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:58:15 -
Leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular

Ardahan’da yanan leylek yuvası, ARAS EDAŞ ile itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Halilefendi Mahallesi’nde bir elektrik direğindeki leylek yuvası, aşırı rüzgarın kopardığı elektrik telleri nedeniyle alev almaya başladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu ARAS EDAŞ ve itfaiye ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ARAS EDAŞ yetkilileri kopan tellerdeki enerjiyi kesti. Sonrasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangından sonra vatandaşlar derin bir nefes aldı. ARAS EDAŞ ekipleri daha sonra leylek yuvasını düzelterek eski haline getirdi.


Ekipler söndürme ve yuva düzeltme çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

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