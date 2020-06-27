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Aktüel

Leylek yavrularına TREDAŞ ekiplerinden yeni yuva

Yeniakit Publisher
2020-06-27 14:56:12 -
Leylek yavrularına TREDAŞ ekiplerinden yeni yuva

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de elektrik direğinin üzerindeki yuvaları yıkılan leylek yavruları için ekipler seferber oldu.

Kızılcıkdere köyünde bir elektrik arızasına giden Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri, arızayı giderdikleri sırada direğin üzerinde bulunan leylek yuvası yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri 3 leyleğin bakımlarını yaptı.

TREDAŞ ekipleri de direğin üzerine demirden yeni bir yuva yaptı. Ardından leylek yuvaları, yeni yuvalarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin daha güvenli bir yuvaya kavuştuklarını anlatarak, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.


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