  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

’Leylek Ormanı’nın sakinleri yavrularını büyütüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:06:48 -
’Leylek Ormanı’nın sakinleri yavrularını büyütüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Kuş Cenneti’nin sakinleri bugünlerde, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmekle meşgul.


Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne mart ayı sonu ve nisan ayı başında gelen leylekler, apartmanı andıran ‘Leylek Ormanı’na yerleşti. Leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarıyla adeta leylek apartmanını andırıyorlar.


Leylek Ormanı’na dişilerinden önce mart ayında gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra nisan ayında da dişi leylekler geldi. Leyleklerin yavruları geçen ay yumurtalardan çıkmaya başladı. Yuvalarda 5-6 yavru göze çarpıyor. Leylekler ise onları beslemekle ve büyütmekle meşgul. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar.


Leylek köyü diye de adlandırılan yerde bir gözlem kulesi bulunuyor. Ziyaretçiler buraya gelerek göç eden leylekleri gözlemleyebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı