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Gündem

Leyla'nın babası Emrullah Gülüşken hakkında skandal iddia!

Memleket muhalifleri hastalık üzerinden bile propaganda yapmaya başladı. AK Parti düşmanlığı yüzünden gözü dönen kesim, İsveç'te ölüme terk edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken hakkında skandal iddialar ortaya attı.

2020-04-28 10:01:00 -
Leyla'nın babası Emrullah Gülüşken hakkında skandal iddia!

İsveç’te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve buna rağmen evine gönderilen Emrullah Gülüşken, kızı Leyla’nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ile Türkiye’ye getirildi.

Leyla’nın çağrısına bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verirken, bakanlığın ambulans jeti ile alınan baba Gülüşken ve çocukları Türkiye’de gözetim altına alındı.

Skandal iddialar

Dünyada sözde süper güçlerin sağlık sistemi çöktüğü halde Türkiye'nin dünyaya yardım etmesi ve vatandaşlarını da yurda döndürerek tedavi altına alması, memleket muhaliflerini çıldırttı. Başını solcuların çektiği bir kısım sosyal medya trolleri, Emrullah Gülüşken'in AK Parti üyesi olduğunu ve Türkiye'ye getirilme durumunun PR çalışması olduğunu savundu. Gülüşken'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı 1-2 paylaşımı öne sürerek söz konusu durumu karalamaya çalışanlara, İYİ Parti'nin medya organı Yeniçağ'ın destek vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

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