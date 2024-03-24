Leyla Zana'dan CHP'ye 'görünmezlik' tepkisi: Biz aptal değiliz!

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine günler kalırken siyasilerin seçim çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da konuşan eski HDP Milletvekili Leyla Zana, İstanbul'da yaşayan seçmenlere çağrıda bulundu.

DEM'in İstanbul adayları için oy istedi

DEM Parti adına seçim çalışmaları yürüten Zana İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu. Zana, İstanbul'da yaşayan seçmenlerden DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni için oy istedi.

"Bizi aptal yerine koyuyorlar"

CHP'nin kendileriyle kapalı kapılar ardındaki ittifakına tepki gösteren, Zana, İstanbul'da oy verecek DEM Partili seçmenlere seslenerek şöyle dedi:

CHP şimdi ‘İstanbul’da Kürtler bize neden oy vermiyor’ diyor. Biz kimsenin uşağı değiliz. ‘Oyunu bana ver ama görünmez ol.’ Ama biz hayalet değiliz ki. Bizi aptal yerine koyuyorlar. Biz kadim bir halkız. Senin her şeye hakkın var ama bizim bir oy kullanmaya bile hakkımız yok. Bunu ne vicdan ne de ahlak kabul eder. O nedenle DEM bizim DEM’imiz diyoruz.



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"Oyumuza sahip çıkalım." diyen Zana konuşmasının devamınde şunları söyledi:

Burada dağların eteklerinden bütün renkleriyle, halklarıyla, özerklikleriyle İstanbul’a sesleniyorum. İstanbul, bir müjde bekliyor bu insanlar. İstanbul, sen en büyük Kürt şehrisin. Özerk bir ana gibi kulaklarını açtın Kürtlere. Çocuklarını, ekmeğini, yarınını korumak için, yaşatmak ve yaşamak için bu toprakları terk edip gelenlere analık ettin. Bu ülkede demokratik, özgür yaşama katkı sun İstanbul. Bu emekler kutsaldır. Bu kutsal emeklerin yaşamasını sağla. Kürtler yarının, birlikte yaşamanın umududur. Tüm herkesin gözü nasıl bölgedeyse buranın gözü de İstanbul’da. Buradaki dinamik güçle buluşacak mısın İstanbul? Bu halk seninle birlikte yarını övmek istiyor. İstanbul! İradenin bulanmaması için berrak bir şekilde sandığa yansımasını sağla İstanbul. Günübirlik çıkarları, popülist politikaları, birilerine endeksli umutları değil, bu halkın ve Türkiye halklarının ortak iradesini sandığa yansımasını sağla İstanbul. Çocuklarımız çok çekti. Hayatı bize zindana çevirdiler. Bütün kimlikler, farklılıklar birbirini kapsayarak yarınları birlikte örmek için 100 yıldır biz çabaladık, şimdi onları ortaklaştıralım