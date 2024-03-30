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Siyaset Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı
Siyaset

Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 17:16:00 - 2024-03-30 17:27:51
Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı

Şırnak ilinde konuşan Leyla Zana, CHP'ye verdi veriştirdi! Zana, 'İstanbul, Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizlerin Kürtlere borcu var.' diyerek dikkat çeken bir duyuruda bulundu.

Muhalefette DEM Parti ile CHP arasındaki 'Kent Uzlaşısı' gündemdeki yerini koruyor.

CHP ve DEM Parti bu süreçte, İstanbul'un bazı ilçeleri dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortak adaylar belirledi.

DEM PARTİ CEPHESİNDEN CHP'YE TEPKİ

Ancak hem DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş hem de yıllar sonra siyaset sahnesine dönen HDP'nin eski milletvekili Leyla Zana, bu yakınlaşmaya karşı çıktı.

Son olarak Şırnak'ta partisi adına seçim çalışması yürüten Zana, DEM Parti seçim bürosunda halka seslendi.

Muhalefette farklı seslerin çıktığını söyleyen Zana, "Görüyorsunuz, muhalefetten binbir farklı ses çıkıyor. Topluma verecekleri bir umut ve vaat yok." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Leyla Zana, daha sonra CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti seçmenine yönelik sözlerine atıf yaptı.

Zana, "Zehirli dilleriyle toplumu ayrıştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Leyla Zana, son olarak CHP'nin İstanbul, Mersin ve çeşitli illerde DEM Parti seçmenlerinin kendilerine oy verme çağrısını da eleştirdi.

"CHP, İSTANBUL'DA BİZE OY VERSİNLER DİYOR, NEDEN VERELİM?"

"İstanbul-Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar, neden size verelim?"

Kürtlerin CHP'ye borcu olmadığını vurgulayan Zana, "İstanbul, Mersin bilmem nerede bize versinler diyorlar. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizlerin Kürtlere borcu var. Bir kere de siz Kürtlere verin. Her sıkışıklıkta size el atan Kürtlere bu sefer siz verin." şeklinde konuştu.

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