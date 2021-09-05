Leyla Şahin Usta’dan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili ve Leyla Şahin Usta’dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çeken paylaşım yaptı.
“Herşey Güzel Olacak” sloganıyla 31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen ve İstanbullulara otobüs ittiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’a benzetilen Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliğini gözler önüne serdi.
Usta, İmamoğlu döneminde arıza yapan otobüslerin sayılarını paylaşarak, “Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da gemileri karadan yürütürken, zulüm 1453'te başladı diyenlere alkış tutanlar otobüsleri karadan bile yürütemeyerek İstanbul halkına zulmediyor” ifadelerini kullandı.