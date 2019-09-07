Leyla Gümüşsoy, Sivas Belediyespor’a transfer oldu Yeni sezonda Hentbol 1.

Yeni sezonda Hentbol 1. Lig’inde Sivas’ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımında, sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yeşil-beyazlı kulüp geçen yıl Yenimahalle Belediyespor’da oynayan kaleci Leyla Gümüşsoy’u kadrosuna kattı.

Genç kaleci Leyla ile anlaşan Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, tecrübeli kaleciyi kadrosuna dahil etti.

Sivas Belediyespor Bayan Hentbol takımının tecrübeli antrenörü Doğan Ardahanlı ise, genç kaleciye başarılar dileyerek, güzel bir transfer yaptıklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.