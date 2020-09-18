Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı
KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası tamamlandı.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen turnuvanın son gün ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş'ı 77-64 yendi.
Günün ikinci müsabakasında ise İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 75-67'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmalar sonunda takımlara kupaları verildi.