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Spor Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı
Spor

Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:45:04 -
Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen turnuvanın son gün ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş'ı 77-64 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 75-67'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmalar sonunda takımlara kupaları verildi.


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