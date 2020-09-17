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Spor Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor
Spor

Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:28:57 -
Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gün ilk maçında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 76-73 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise Fenerbahçe Öznur Kablo ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 86-59'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın son gününde yarın Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş ve İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

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