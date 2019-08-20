Leyla Atakan doğum gününde anılacak KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanlarından olan Leyla Atakan’ı doğumunun 94.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanlarından olan Leyla Atakan’ı doğumunun 94. yılında düzenleyeceği etkinliklerle anacak.

1968 yılında Türkiye’nin doğrudan seçimle gelen ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan, doğum gününde İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle anılacak.22 Ağustos günü Leyla Atakan anısına açılan sergi Belsa İzmit Belediye Meydanı’nda sabah saat 10.00 ile akşam 17.00 arasında İzmitlilerin ziyaretine açık olacak. Ayrıca İzmit Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Erol Köse saat 22.00’da Kitap Pastası adlı mekânda İzmitlilerle buluşarak gerçekleştireceği söyleşide Leyla Atakan’ı anlatacak.

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