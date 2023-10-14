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Otomotiv Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini sergileyecek
Otomotiv

Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini sergileyecek

Yeniakit Publisher
2023-10-14 15:36:00 -
Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini sergileyecek

Premium otomobil üreticisi Lexus, 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda elektrifikasyonun sınırlarını zorlayarak yeniliklerini sergileyecek.

Tokyo’da 26 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini ilk kez göstermeye hazırlanıyor. 

2035 yılında bir elektrikli araç markasına dönüşecek olan Lexus, “Elektriklendirilmiş Deneyimin Sınırlarını Zorlamak” adını verdiği temayla Japonya’da bir dizi yeni nesil elektrikli konsept modelin örtüsünü kaldıracak.

Lexus’un özel olarak hazırlanan fuar standı, markanın karbon nötr topluma ulaşma konusundaki tutkusunu da yansıtacak. Bu hedef kapsamında fuar alanındaki stand, geleneksel Japon estetiğini sürdürülebilir, doğa dostu ve fonksiyonel malzemelerle kombine edilecek şekilde bambu malzemelerden yapıldı.


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Bununla birlikte “Lexus Electrified” sanal gerçeklik simülatörü de herkes için özel olarak geliştirilmiş fütüristik sürüş deneyimini yansıtacak şekilde ziyaretçilerle buluşturulacak. Bu yeni sürüş deneyimi, elektrifikasyonu ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek yeni nesil sürüş keyfinin nasıl olacağını yansıtacak.

 

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