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Ekonomi

Lexus NX SUV "en iyi hibrit otomobil" seçildi

Lexus, NX 300h SUV modeliyle, İngiltere'de en büyük ikinci el ve sıfır online otomobil satış sitesi Auto Trader tarafından düzenlenen 2020 Yeni Otomobil Ödülleri'nde En İyi Hibrit Otomobil Ödülü'nün sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:37:57 -
Lexus NX SUV "en iyi hibrit otomobil" seçildi

İSTANBUL (AA) - Lexus, NX 300h SUV modeliyle "En İyi Hibrit Otomobil Ödülü'nün" sahibi oldu.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de en büyük ikinci el ve sıfır online otomobil satış sitesi Auto Trader, 2020 Yeni Otomobil Ödülleri'nde NX 300h'nin en iyi hibrit seçildiğini bildirdi.

Söz konusu ödül, 181 binin üzerinde otomobilseverin verdiği oylarla belirlendi.

Kalitesi, üstün mühendisliği, verimli hibrit motorları ve lüks kabiniyle öne çıkan SUV modeli NX, 2014'te Avrupa'da tanıtıldıktan sonra kısa zamanda büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneğiyle de Lexus'un ana modellerinden biri haline gelmişti.

Lexus, gerçek kullanıcıların ve otoritelerin katıldığı birçok araştırmada ve testte üstünlüğünü kanıtlamaya devam ediyor. Lexus, aynı zamanda "Dünyanın En Sorunsuz Otomobil Markası", "İkinci Elde En İyi Marka", "En İyi Üretici", "En Güvenilir Lüks Model" gibi çok sayıda ödül almıştı.

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