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Otomotiv Lexus araç güvenilirliğinde zirvede
Otomotiv

Lexus araç güvenilirliğinde zirvede

Premium otomobil üreticisi Lexus, global araştırma şirketi J.D. Power’ın her yıl düzenlediği ve sorunsuz üreticileri/modelleri öne çıkardığı Araç Güvenilirliği çalışmasında tüm markalar arasında ilk sırayı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:29:00 -
Lexus araç güvenilirliğinde zirvede

Kurulduğu ilk günden bu yana sorunsuz otomobilleriyle ön plana çıkan Lexus, 2023’te de “Güvenilirlik Ödülü” ile öne çıkan marka oldu. 3 yıllık kullanıcıların çalışma kapsamında olduğu araştırmada 2020 model yılına ait birçok marka/model mercek altına alındı. J.D. Power’ın Amerika’daki çalışmasında her zaman olduğu gibi araçların gerçek kullanıcıları yer aldı ve 30 binin üzerinde kullanıcı katılım gerçekleştirdi. Lexus tüm markaları geride bırakarak en sorunsuz üretici olmayı başarırken model bazında da ön plana çıkmayı başardı. En Güvenilir Model unvanını ise, lüks SUV segmentinin öncüsü olan Lexus RX modeli aldı. Bununla birlikte Lexus’un D SUV modeli NX de, kendi segmentinin en sorunsuz modeli olmayı başardı. Kurulduğu ilk günden bu yana yüksek kalitesiyle dikkat çeken Lexus, İngiltere’nin önde gelen yayınlarından What Car? tarafından gerçekleştirilen araştırmada da, üçüncü yıl üst üste “Dayanıklılık Ödülü”nün sahibi olmuştu. Lexus’un her yeni aracında sürekli olarak kaliteyi arttırma ve mevcut kalite standardını koruma hedefi, premium segmentteki farkını ortaya koyuyor.

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