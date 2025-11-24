  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Suudi Arabistan alkol yasağını kaldırıyor!

CHP’liler birbirine girdi! Vekillerin üstüne yürüyüp avaz avaz bağırdı

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!
Gündem Müge Anlı arıyordu! Emrah Elveren'in kemikleri bakın nereden çıktı, herkes şok yaşadı
Gündem

Müge Anlı arıyordu! Emrah Elveren'in kemikleri bakın nereden çıktı, herkes şok yaşadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Müge Anlı arıyordu! Emrah Elveren'in kemikleri bakın nereden çıktı, herkes şok yaşadı

Müge Anlı ve çeşitli gündüz kuşağı programlarında gündeme getirilen Emrah Elveren cinayetiyle ilgili şok gelişme ortata çıktı.

Bursa'da 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'i (34) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Şentürk'ün evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının, Elveren'e ait olduğu belirlendi.

 

Kentte arkadaşı Ahmet Şentürk ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'in ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı. Program sırasında Elveren'in babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Emrah Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Şentürk, 4 Haziran'da İstanbul'daki bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında gözaltına alındı. JASAT tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya getirilen Ahmet Şentürk’ün, Elveren'in kaybolmasının ardından onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şentürk, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Şentürk, "Ben suçsuzum, benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi. Şentürk, Emrah Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.

 

Ahmet Şentürk, savcılık ifadesinin ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilere, "Ben kimseye bir şey yapmadım" diyen Şentürk, "Kayıp birinin telefonu neden evinizde" sorusuna, "Benim evimde yaşıyordu, bulunabilir" diyerek yanıtladı.

 

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 5 Haziran'da Ahmet Şentürk'ün, Bursa'da bulunan evinin bahçesinde kazı çalışması yapıldı. Kazıda bulunan kemik, saç ve kumaş parçaları, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçede bulunan deliller ile Elveren ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu; kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının kayıp olarak aranan Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Servis minibüsü yolcu otobüsüyle çarpıştı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Servis minibüsü yolcu otobüsüyle çarpıştı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Gündem

Servis minibüsü yolcu otobüsüyle çarpıştı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

O ülkede bir ayda 23 çocuk açlıktan öldü!
O ülkede bir ayda 23 çocuk açlıktan öldü!

Dünya

O ülkede bir ayda 23 çocuk açlıktan öldü!

2000'den fazla çocuk devlet korumasındayken kayboldu!
2000'den fazla çocuk devlet korumasındayken kayboldu!

Avrupa

2000'den fazla çocuk devlet korumasındayken kayboldu!

Ohio’da geyik dehşeti: Evinde beslediği hayvan tarafından öldürüldü
Ohio’da geyik dehşeti: Evinde beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Gündem

Ohio’da geyik dehşeti: Evinde beslediği hayvan tarafından öldürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23