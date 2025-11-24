Ali Mahir’in makam aracından bakın kim çıktı!

İstanbul Emniyeti İstihbarat Başkanlığı ve ilgili birimlerin yaptığı çalışmalarda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır adına kayıtlı 2023 model Audi A6 marka araç takibe alındı.

Çakar tertibatı bulunan ve milletvekili dokunulmazlığı kapsamında olan aracın, İstanbul-İzmir otoyolunu ve şehir içi güzergahları milletvekili olmadan defalarca kullandığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüleriyle belgelendi.

Aracı durduran ekipler, direksiyonda milletvekili yerine Cityloft ve Marriott otellerinin işletmecisi olan iş insanı Mehmet Hazım Giray ve şoförü Muhammet Karaarslan'ın bulunduğunu tespit etti.

"Yakın arkadaşıyım" savunması

Emniyette ifadesi alınan ve ardından adli makamlara sevk edilen Mehmet Hazım Giray, suçlamaları kabul etmedi. Giray, Ali Mahir Başarır ile hemşehri olduklarını ve geçmişe dayanan bir dostlukları bulunduğunu belirterek, "Ali Mahir Başarır ailecek görüştüğüm birisidir. Kendisi avukat olması dolayısıyla geçmişte benim avukatlığımı da yapmaktaydı. Söz konusu araç emanet olarak bende durmaktadır. Özel bir amaç yoktur. Yakın arkadaşım olması dolayısıyla bana güvendiği için vermiştir. İstanbul'a geldiği süreçlerde kendisi kullanmaktadır" savunmasını yaptı.

Giray’ın avukatı ise müvekkilinin ekonomik durumunun yerinde olduğunu, kimseyle menfaat ilişkisi içinde olmadığını öne sürdü.

Dosyada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Kurban Bayramı tatilini İzmir'in Foça ilçesinde geçirdikleri belirtildi.

Heyetin konakladığı eski "Club Med" tesisinin işletmecisinin, Başarır'ın aracını kullanırken yakalanan Mehmet Hazım Giray olduğu tespit edildi. Bu durum, tahsisli aracın kullandırılması karşılığında otelde tatil yapılıp yapılmadığı sorularını gündeme getirdi.

