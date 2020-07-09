Levent Özeren kimdir nerelidir? Levent Özeren'in İYİ Parti'deki görevi ne?

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşıında bulundu. FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İyi Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayı Levent Özeren sevk adliyeye sevk edilmişti. Özeren çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca Günboyu Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme almaktadır.

FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen İyi Partili Levent Özeren’in 15 Temmuz darbe gecesi attığı tweetler: