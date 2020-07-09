  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Levent Özeren kimdir nerelidir? Levent Özeren'in İYİ Parti'deki görevi ne?

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözlere imza attı. Peki kim bu Levent Özeren? Levent Özeren'in İYİ Parti'deki görevi ne?

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:13:00 - 2020-07-09 11:28:36
Levent Özeren kimdir nerelidir? Levent Özeren'in İYİ Parti'deki görevi ne?

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşıında bulundu. FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İyi Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayı Levent Özeren sevk adliyeye sevk edilmişti. Özeren çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca Günboyu Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme almaktadır.

FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen İyi Partili Levent Özeren’in 15 Temmuz darbe gecesi attığı tweetler:

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

ne terbiyesiz adamlar var.biri senin karına anana bacına böyle derse sen ne yapardın acaba.zaten o sözler sayın hanımefendiye değil senin ailenedir.çünkü kem söz sahibinin karısına kızına anasına ait olur.
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı