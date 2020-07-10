Levent Özeren gözaltına mı alındı?

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında eski Meclis Başkanı ve başbakanlarda Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, “Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ‘Etik değil’ diyene bak, böyle başa böyle tarak!” paylaşımında bulundu. Özeren’in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Her kesimden sert tepkiler gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan dün saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.