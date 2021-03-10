Levent Gültekin, Necmettin Erbakan'a iftira attı, Uğur Dündar suspus oldu!

Halk TV programcısı Levent Gültekin, KRT TV’de Gürkan Hacır’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Şimdiki Zaman’ programına katıldı.

Uğur Dündar’ın da konuk olduğu programda Levent Gültekin, Necmettin Erbakan hakkında daha önce söylediği çirkin söylemlerini devam ettirdi.

Levent Gültekin, “Ben ne hakaret ettim, ne ithamda bulundum. Söylediğim cümleyi tekrar söylüyorum. Erbakan inanç siyaseti yaptı mahvetti bu ülkeyi. Daha doğrusu şöyle söyledim. Kimimiz inanç üzerinden siyaset yaptık, kimimiz Türklük üzerinden siyaset yaptık, kimimiz Atatürkçülük üzerinden siyaset yaptık. Her birimizin hayali bir ötekinin kabusu oldu. Dönüp kendimize şunu dememiz gerekiyor. Ben nerde yanlış yaptım ki ülke bu hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi, Erbakan Ödül Töreni'ne davet etmişti

Levent Gültekin'in Erbakan Hoca'ya iftira atması ve Uğur Dündar'ın da bu duruma kayıtsız kalması akıllara Saadet Partisi'nin 2018 yılında düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri’ne iki ismi davet etmesini getirdi.

Törende, 28 Şubat’ın baş aktörlerinden Uğur Dündar ve bugünlerde Erbakan Hoca'yı hedef alan söylemleriyle gündeme gelen Levent Gültekin ile röportaj yapılmıştı.

28 Şubat'ın tetikçisi ödül vermişti

Saadet Partisi’nin daveti üzerine törene katılan Uğur Dündar, yine Saadetlilerin ricası üzerine kendi eliyle ödül takdimi dahi yapmıştı.

Levent Gültekin ne demişti?

Halk TV'nin İstanbul Bakırköy'deki merkez binası önünde bir grubun saldırısına uğrayan Levent Gültekin, geçtiğimiz hafta merhum Necmettin Erbakan'ı şu sözlerle hedef almıştı:

"Erbakan bu ülkede, gericilerle mücadele ediyoruz diyerek dindarlara hayatı zehir edenlere karşı, o dindarların hakkını koruyoruz bahanesini kullanarak yaptığı din istismarı siyaseti ile milyonların zihnini mahfetti. İnsanları Laiklik karşıtı yaptı. Milyonlarca insanın demokrasi ile barışmasının önüne geçti. Milyonlarca insanın din üzerinden biz ve onlar diye ayrılmasını gerçekleştirdi. Ümmet kavramını getirip millet, vatandaş kavramının önüne koydu. Bunlar ülkeyi mahfetti."